楊乃文自謙「不美麗但還OK」，新專輯《愈美麗愈看不見》對美有一番新見解，佩戴Tiffany ＆ Co.暢銷「Tiffany T」系列珠寶，展現個性美。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／MaxMara）

楊乃文佩戴Tiffany ＆ Co.暢銷「Tiffany T」系列珠寶，項鍊的微笑曲線，流露剛中帶柔的女人味。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／MaxMara）

Tiffany T Wire手環，縞瑪瑙款6萬2000元、綠松石款6萬9000元、珍珠母貝款6萬2000元。（Tiffany ＆ Co.提供）

Tiffany T Two 鍊墜，白色珍珠母貝款8萬3000元、黑色縞瑪瑙款8萬3000元、粉色蛋白石款8萬7000元。（Tiffany ＆ Co.提供）

Tiffany T Wire白K金鑲嵌綠松石與鑽石戒指，6萬5000元。（Tiffany ＆ Co.提供）

秋冬新款Tiffany T True黃K金寬版鋪鑲鑽石戒指， 19萬4000元。（Tiffany ＆ Co.提供）

「抒情搖滾女王」楊乃文在睽違三年後，終於推出新專輯《愈美麗愈看不見》，還未聽到音樂，光看專輯名稱就覺得非常楊乃文，孤冷又不減傲氣。

「我從不覺得自己美麗，但我對自己很滿意，長得還算OK！」楊乃文先是一臉認真地回答問題，說完後忍不住大笑，她知道大家會誤會《愈美麗愈看不見》的意思，好友吳青鋒也開玩笑說「難怪大家都看不到我」，暗喻自己長得很帥，但其實她在新專輯要表達的不是外貌，而是大家都看不見的內在美。

楊乃文謙稱自己不夠美麗，是因為媽媽是個大美女，身材凹凸有緻，雖身高不及她，但腿比她還長，「我媽媽的身材是這樣！」楊乃文先用雙手誇張地比個大葫蘆，然後再一臉無奈低頭瞧瞧自己，「有這樣美麗的媽媽，我只求OK就好！」

在眾人面前，楊乃文總是酷酷的模樣，但在朋友眼中，楊乃文其實是個熱情又單純的人。楊乃文認為自己個性的形塑，可能與小時候移民澳洲有關，由於在學校是極少數的黃種人，難免會遭到同學的霸凌，專輯中的《貴族的輓歌》寫的就是這樣的心情，「就自我防備，一付不屑的樣子，於是個性就出來了。」楊乃文說得雲淡風輕。

楊乃文接受本報邀請進棚拍攝Tiffany ＆ Co.珠寶時尚專題，佩戴今年最新款的「Tiffany T」系列珠寶，品牌LOGO大「T」以巧妙的手法融入耳環、戒指和手環中，個性又不減趣味，而最經典的莫過「Tiffany T」系列，微笑般的美麗曲線落在前胸，在楊乃文的盈盈笑意中，流露優雅柔美的女人味。

秋季新款「Tiffany T」首度加入珍珠母貝、縞瑪瑙、綠松石、粉色蛋白石與虎眼石等珍稀質材，打造繽紛多彩、奪目耀眼的摩登時尚，Tiffany T True戒指也推出鋪鑲鑽石款，更添奢華。

(中時 )