讓台灣的美讓世界知道、被看見！文化部國家文化記憶庫計畫與全球最大古蹟攝影比賽－「維基愛古蹟」合作，於今（108）年9至10月分別辦理「集思廣憶」--「愛古蹟」與「集記憶」兩項國家文化記憶庫全民徵件活動，其中愛古蹟組短短一個月收到超過2,000張參賽照片，奪冠作品主題為今年甫開幕的台南原水道（台南山上花園水道博物館），作品完整呈現建築樣貌和線條美學，拍攝者對於照片構圖、曝光和色澤皆獲評審一致好評。

集思廣憶全民徵件愛古蹟組第二名作品拍攝地為屏東萬金聖母聖殿,展現臺灣融合多元文化的古蹟_拍攝者維基帳號Chang660614。（圖取自文化部官網）

集思廣憶全民徵件愛古蹟組第三名作品以雨後大龍峒保安宮為題獲獎_拍攝者維基帳號Sdfery。（圖取自文化部官網）

「集思廣憶－愛古蹟組」評選出前三名和入選作品共50名，今年前三名作品有日治時期竣工的台南原水道、台灣現存最古老的教堂建築─萬金聖母聖殿和清朝時期即落成的台灣宮廟文化代表－大龍峒保安宮，充分展現台灣融合多元文化和族群的特色。

得獎作品除可獲得文化部頒發獎狀和獎金外，台灣維基媒體協會亦同步將獲獎前三名，以及東湧燈塔、淡水鄞山寺、台北水道水源地、林本源園邸、北港朝天宮、旗後礮台、魚藤坪斷橋等七件入選作品，提報代表台灣參加維基愛古蹟國際賽。此次得獎作品將以CC創用授權 (CC BY-SA)方式收存於國家文化記憶庫。

除9月份「愛古蹟」徵件活動外，甫於10月底結束的「集記憶」徵件活動，同樣受到民眾熱烈迴響，收到近千張珍貴的台灣歷史文化照片，期間並於台北、台東、屏東辦理「集照片話家常」實體活動，透過實際行腳至地方社區，邀請民眾翻開屬於自己和家族的記憶藏寶盒，挖掘出許多珍貴的照片和記憶，不少民眾熱情的提著一大袋、一大袋的舊相冊到活動現場和大家分享，無論是與國民大象林旺的合照、阿嬤早期北上在美髮店當學徒的倩影，甚或是傳統市集的套圈圈遊戲，張張都是屬於台灣的共同回憶。

文化部表示，國家文化記憶庫計畫為保存和再現土地與人民的共同回憶，希望透過辦理具共創協作和創用CC精神的徵件活動，經由每一個人的力量，喚起民眾對於土地的文化收存意識，儘管只是一張照片、一段回憶故事，國家文化記憶庫的使命就是片片拾起逐漸被遺忘的珍貴文化資產，重新喚醒民眾深刻的文化記憶，也找回大家對土地的文化認同。

(中時電子報)