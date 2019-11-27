讓台灣的美讓世界知道、被看見！文化部國家文化記憶庫計畫與全球最大古蹟攝影比賽－「維基愛古蹟」合作，於今（108）年9至10月分別辦理「集思廣憶」--「愛古蹟」與「集記憶」兩項國家文化記憶庫全民徵件活動，其中愛古蹟組短短一個月收到超過2,000張參賽照片，奪冠作品主題為今年甫開幕的台南原水道（台南山上花園水道博物館），作品完整呈現建築樣貌和線條美學，拍攝者對於照片構圖、曝光和色澤皆獲評審一致好評。
「集思廣憶－愛古蹟組」評選出前三名和入選作品共50名，今年前三名作品有日治時期竣工的台南原水道、台灣現存最古老的教堂建築─萬金聖母聖殿和清朝時期即落成的台灣宮廟文化代表－大龍峒保安宮，充分展現台灣融合多元文化和族群的特色。
得獎作品除可獲得文化部頒發獎狀和獎金外，台灣維基媒體協會亦同步將獲獎前三名，以及東湧燈塔、淡水鄞山寺、台北水道水源地、林本源園邸、北港朝天宮、旗後礮台、魚藤坪斷橋等七件入選作品，提報代表台灣參加維基愛古蹟國際賽。此次得獎作品將以CC創用授權 (CC BY-SA)方式收存於國家文化記憶庫。
除9月份「愛古蹟」徵件活動外，甫於10月底結束的「集記憶」徵件活動，同樣受到民眾熱烈迴響，收到近千張珍貴的台灣歷史文化照片，期間並於台北、台東、屏東辦理「集照片話家常」實體活動，透過實際行腳至地方社區，邀請民眾翻開屬於自己和家族的記憶藏寶盒，挖掘出許多珍貴的照片和記憶，不少民眾熱情的提著一大袋、一大袋的舊相冊到活動現場和大家分享，無論是與國民大象林旺的合照、阿嬤早期北上在美髮店當學徒的倩影，甚或是傳統市集的套圈圈遊戲，張張都是屬於台灣的共同回憶。
文化部表示，國家文化記憶庫計畫為保存和再現土地與人民的共同回憶，希望透過辦理具共創協作和創用CC精神的徵件活動，經由每一個人的力量，喚起民眾對於土地的文化收存意識，儘管只是一張照片、一段回憶故事，國家文化記憶庫的使命就是片片拾起逐漸被遺忘的珍貴文化資產，重新喚醒民眾深刻的文化記憶，也找回大家對土地的文化認同。
(中時電子報)
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