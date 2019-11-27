前立委鄭朝明。（潘建志攝）

屏東縣立委第二選區參選人蘇震清陣營，27日下午發布快訊，指出民進黨中常會已決議通過，黨主席卓榮泰呼籲「所有支持者、黨公職，支持兩個選區的現任立委，讓他們順利連任。」

屏東第二選區民進黨自從「莊下蘇上」後，蘇震清以無黨籍參選，與莊瑞雄在初選競爭失利的前立委鄭朝明，認為莊不選他應該是第一順位，亦以無黨籍參選，並在選舉看版、旗幟上都掛上民進黨徽，並放上與蔡英文、潘孟安的合照。

蘇、鄭兩人都以無黨籍參選，也都爭「綠營正統」，蘇震清陣營27日發出訊息，指出黨中央「正式呼籲屏東所有支持者、黨公職，全力支持屏南蘇震清、屏北鍾佳濱，讓他們順利連任。」強調自己才是民進黨的立委參選人。

訊息亦寫道，「屏東是本黨執政縣市，我們要維護執政縣市的執政價值。我們有執政的實力，應該讓執政縣市的實力再度得到人民的肯定。我們呼籲所有支持者、黨公職，支持兩個選區的現任立委，讓他們順利連任。」

(中時 )