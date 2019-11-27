35歲男星高以翔今（27）日錄製大陸實境秀《追我吧》期間不幸昏迷猝逝，消息隨後登上美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）等歐美國際媒體，在歐美社會頗具知名度。

高以翔猝逝新聞傳出後，國際各大媒體也相當關注，相繼以「台灣男星高以翔節目現場昏迷、猝逝」等標題跟進報導。

綜合外媒報導，身高193公分的高以翔高大挺拔，臉孔俊俏又不失斯文氣息，加上身材精壯、散發性感氣息，2011年成為首位登上時尚品牌路易威登（LOUIS VUITTON，LV）全球廣告的亞洲男星，自此打開在國際社會的知名度。

2013年起，美國電影評論網站「TC Candler」加開全球百大帥哥榜單，高以翔連年擠進全球前100帥，還曾奪得世界第7帥佳績。

除了時尚事業，高以翔在電影事業的表現也有目共睹，在好萊塢及大陸影視業都有電影作品，2013年以暢銷書改編電影《天使聖物：骸骨之城》打開在好萊塢的知名度。

男星高以翔2013年出演暢銷書改編電影《天使聖物：骸骨之城》當中800歲的巫師馬格努斯一角。（圖／TPG、達志影像）
男星高以翔2013年出演暢銷書改編電影《天使聖物：骸骨之城》當中800歲的巫師馬格努斯一角。（圖／TPG、達志影像）

高以翔猝逝消息傳出後，曾和他一起出演《天使聖物：骸骨之城》的英國男星傑米•坎貝爾•鮑爾（Jamie Campbell Bower）在個人Instagram回應消息，他貼出一張自己靠在高以翔肩上的黑白合照，照片下方只寫出2行字：「我們的朋友，心碎。」

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半個大馬人！高以翔猝逝 大馬媒體震驚狂報
高以翔追到死 誰該負法律責任
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文章來源：Model Godfrey Gao, 35, who was the first Asian man to front a Louis Vuitton campaign dies from a sudden cardiac arrest while on the set of a variety show in China
文章來源：Taiwan born actor Godfrey Gao dies at 35 after collapsing on set
文章來源：Taiwanese-Canadian actor Godfrey Gao dies filming reality TV show

(中時電子報)

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