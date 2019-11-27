94歲的阿公班長林齊（右） 與93歲副班長阿嬤賴謝燕（左），開心的與市長盧秀燕合照，賴謝燕阿嬤還跟盧秀燕說「我也是燕子」。（陳世宗攝）

「活到老、學到老！」台中市南區永和里關懷據點的阿公、阿嬤們，參加全國健康操比賽，獲得新秀組金牌及網路票選雙料冠軍；台中市長盧秀燕特地邀請代表隊成員27日雙方會面，雙方相見馬上來個大擁抱，市長恭賀奪金大讚「真敖！」

數10位參加「2019樂齡好漾-阿公阿嬤健康活力SHOW」活力健康操比賽獲獎的阿公、阿嬤們，在台灣大道市政大樓見面；盧秀燕老早就聽說這支代表隊伍，見面之後瞬間化身小粉絲，開心與長輩們握手話家常，每位長輩臉上都帶著得獎的驕傲笑容，氣氛溫馨歡樂。

年紀最長94歲的班長林齊阿公一到見面會現場，就一直笑咪咪地，很開心得到全國冠軍。林齊阿公說，他每周一至周五都會到關懷據點上課，課程內容多元，包括健康操、日語、卡拉OK、畫畫、書法等；他覺得常到據點活動，不僅身體變好，精神也更好，很享受和大家在一起的感覺。

高齡93歲的副班長賴謝燕阿嬤開心地說，市長是燕子，她也是燕子！賴謝燕阿嬤說，參加據點活動讓她相當歡喜，不僅有人作伴，身體也更健康，還可以學到很多知識；這次獲得全國第一名是讓她最高興的事情，很開心有這樣的機會。

盧秀燕表示，這群長輩們先是從台中625個里脫穎而出，獲得台中冠軍，再進一步得到台灣中區冠軍，更前進全國獲得新秀組金牌及網路票選第一名；她代表市府及市民感謝阿公、阿嬤們認真練習，為台中爭光。祝福阿公、阿嬤們一直健康快樂，期望明年繼續加油再拿好成績。

(中時 )