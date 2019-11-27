有如獻給台灣古典樂迷的「巨星之日」，來台13次、樂迷十分熟悉的小提琴天后慕特，與首度來台，當今古典樂壇第一歌劇男高音佛瑞茲，將分別於12月1日在台北國家音樂廳午場和晚場帶來精彩演出。慕特這次來台，11月30日晚上也將首度在衛武營表演，更是衛武營的第一場小提琴大師獨奏會。

今年時逢貝多芬誕辰250周年。每隔幾年就會重新演繹大師作品、挑戰自己的慕特，也將在2019／2020樂季再度重演這位在她音樂生涯中影響深遠的大師作品。慕特這次也將和她的默契搭檔——鋼琴家藍伯特．歐爾吉斯，為台北、高雄帶來全場經典貝多芬小提琴奏鳴曲。

深受指揮家卡拉揚影響的慕特，也承襲了卡拉揚形塑的「貝多芬觀」：「貝多芬對我來說是音樂的本質。卡拉揚曾帶我讀貝多芬小提琴協奏曲總譜，告訴我英國管在演什麼，長笛在演什麼，這種全面的視野也將我的目標從一位獨奏家，轉而成為一位宏觀的音樂家。」

12月1日首演的男高音佛瑞茲則是美聲歌劇男主角第一人選。他來自南美洲祕魯，受到探戈鋼琴手祖母、知名民謠歌手父親影響，10歲學會演奏吉他，13歲開始在家中經營酒吧代打駐唱，累積不少演唱經驗，17歲開始接受正統古典音樂訓練。他曾受教於偉大的美國次女高音荷恩（Marilyn Horne），更在同鄉前輩男高音普拉西歐（Ernesto Palacio）提攜之下，從歐洲展開職業歌唱生涯。

佛瑞茲和普拉西歐同屬華彩男高音。普拉西歐曾如此評價佛瑞茲：「佛瑞茲唱歌就像說話般自然，他的嗓音絕對是與生俱來的恩賜，那些男高音會遭遇的問題，對他來說都再簡單不過。」

佛瑞茲因為1996年一場代打演出，在國際古典樂壇一砲而紅。當時他年僅23歲，原本將在羅西尼歌劇節開幕夜演出一個小角色，更是他第一場公開表演，演出前卻臨時被藝術總監指定，開幕夜頂替男主角演出。佛瑞茲卻在短時間內準備完畢，以清亮華美的高音迎擊，一鳴驚人，各界好評不斷，自此敲開國際樂壇的大門。

(中時 )