富裕水產公司的烏魚廠房裡，每位剖烏的師傅都刀法熟練，完整保留最珍貴的「烏魚三寶」。（張毓翎攝）

師傅檢驗烏魚的成熟度。（張毓翎攝）

工作人員清洗烏魚腱。（張毓翎攝）

由專門分級的師傅，依溼烏魚子內部油脂多寡分門別類。（張毓翎攝）

新鮮度絕不輸野生烏 嘉縣嚴選的養殖烏金

西部沿海的烏魚養殖進入收成期，自立冬以來，一波波東北風南下天氣轉涼，養殖戶開始灑網捕魚，位在布袋鎮的富裕水產公司新廠房，除擁有一條健全的冷鏈系統，並還有優良的加工技術，每年有許多來自雲嘉南各地的養殖戶願意將烏魚交給他們處理，去年富裕出產的富裕珍烏魚子在嘉縣府舉辦的「嘉義嚴選黃金烏魚子」選拔賽中，更榮獲前3名的佳績。

富裕水產公司經理洪令宜表示，他們極講究品質，高品質的產品始於優良的冷鏈，對於水產品更為重要，烏魚收成後，上車立即預冷，並將漁獲進行後續加工，運輸途中也維持低溫，接下來剖烏時，工作人員將溼烏魚子、烏魚腱取出後，剩下的烏魚殼會迅速裝箱下市，貨交給外銷廠，以確保新鮮。

洪令宜說，他們還會派人試烏魚成熟度再進場剖烏，藉此讓養殖戶了解烏魚腹部的空間，以利卵巢品質的增進，此外，每次烏魚進廠後，他們處理原則為「馬上剖、馬上分級、馬上凍藏」，每位剖烏的師傅都刀法熟練、經驗十足，完整保留最珍貴的「烏魚三寶」，再由專門分級的師傅，依溼烏魚子內部油脂多寡分門別類。

洪令宜說，今年雖豐收，但不表示價格會浮動，很多都是彌補去年的虧損，另外，他也補充，富裕的烏魚廠房，規模為全台數一數二，出產的烏魚子也是嚴選肥美、健康的烏魚製作，有些消費者會有「野生烏魚一定比養殖還新鮮」的思維，但他認為，隨著養殖及加工技術的進步和成熟，養殖烏魚的品質絕對不輸野生烏魚。

(中時 )