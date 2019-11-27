新永安有線電視「送愛到山脊」活動27日前進台南楠西區，結合米蘭時尚髮型、柳營奇美醫院、Tuesday Band樂團，幫長輩義剪，提供失智症衛教及健康諮詢，一起歡唱布袋戲主題經典歌曲，楠西社區長輩不僅造型煥然一新，也在美妙樂聲中度過快樂的上午。

新永安有線電視節目部副理吳鑑原表示，送愛到山脊活動已經邁入第10年了，累計服務超過千名長者。年底是各行各業最忙的時候，但是新永安有線電視同仁及各界善心團體仍排除萬難共襄盛舉，為楠西社區的長輩帶來溫暖。

27日米蘭時尚髮型出動多位設計師來為長輩換個造型，柳營奇美醫院個案管理師來與山區長輩一同關注失智議題，由退休校長及老師所組成的Tuesday Band更為長輩演唱多首布袋戲經典歌曲，長輩邊拍手邊跟著哼唱，讓整個活動中心不只人氣滿滿，更是滿滿的笑聲。

位處偏僻山區的楠西社區，資源較少，但社區鼎力相助，為送愛到山脊提供最好的軟硬體設備。新永安有線電視也送上加菜金，由志工媽媽們烹煮在地美食，中午社區席開11桌，楠西區長李鴻裕、楠西里長劉富誠也到場與長輩餐敘，共享美味菜餚。

活動結束後，新永安亦致贈每位參與活動的長輩及社區志工由安定無患子生技開發有限公司熱心贊助的無患子禮盒。

(中時 )