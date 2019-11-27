為推動食農教育，臺東區農業改良場(以下簡稱臺東場)依推動轄區農業輔導任務，自107年開始於臺東縱谷線的鹿野國中辦理以「香草」為主題的食農教育課程，讓學生由「香草」相關生產與應用，學習「農育」與「食育」的意涵。鹿野國中學生參與課程後均表示，有系統的教授實施，確實有一定的學習成效。學生使用自己種植的香茅、迷迭香、薰衣草、甜菊等香草植物，製成香草茶包，就近於鹿野鄉2626農夫市集販售，產品大受消費者喜愛，也讓學生的學習更有成就感。

臺東場場長陳信言表示，本場規劃以特色作物為主題的食農教育系列講座，傳達食農教育理念及運用社區資源的方法，提供給有興趣參與的學校參考。而推動鹿野國中食農教育重要推手吳春生主任也十分肯定臺東場以香草為主題的課程，認為非常符合在地學生學習需求，學生於農事與飲食體驗過程中表現出高度學習興趣，同時也期待日後參加其他相關課程。

雖然校方也曾嘗試將食農理念融入各科教學，但考量國中課業及升學壓力，因此無法像國小教育靈活有彈性，故利用下課時間，或於午休時段讓學生志願照顧作物，另鹿野國中於校內規劃食農社團，菜圃種植白菜、茼蒿、甘藍等蔬菜以及紅藜作物，讓學生得以學習簡單的田間栽培與管理技術，平時學生於社團時間進行農事操作，種植的作物收穫後在家政課時做成料理，如：將甘藍菜做成泡菜，同時也學習農業相關技能，讓國中階段的學生學習更多元。

雖然目前鹿野國中學生僅能運用短暫時間學習農事體驗，但在所種植的香草製作茶包販售的過程中喜歡接觸農業，希望未來能培育更多有興趣從農的學生回鄉務農。

(工商 )