侯友宜與閩南文化學生代表交換耶誕禮物。（譚宇哲攝）

各校學生現場設置美食及闖關攤位。（譚宇哲攝）

各校學生現場設置美食及闖關攤位。（譚宇哲攝）

各校學生現場設置美食及闖關攤位。（譚宇哲攝）

新北市府今天在新北歡樂耶誕城舉辦多元族群學生嘉年華活動，各校學生現場設置美食及闖關攤位，讓民眾體驗閩南、客家、原住民族及新住民的食、衣、育、樂不同文化樂趣，新北市長侯友宜也到場與學生玩起交換禮物，與現場民眾一起感受濃濃的耶誕氛圍。

新北市教育局「多元新北讚出來」嘉年華活動設置40個攤位，除了有五花八門的族群特色美食和闖關活動，舞台上也有客、閩、原住民及東南亞文化表演，吸引大批人潮聚集市民廣場，熱鬧滾滾。

現場攤位各具特色，「新住民學習中心」攤位結合夜市遊戲，將東南亞食材做成五顏六色的「果凍魚」，只要成功撈起，就可裝盒帶回家欣賞；積穗國小緬甸主題攤位則教民眾操作懸絲傀儡戲、體驗緬甸特有樹液製成的天然防曬、美白乳液。

本土文化攤位也不惶多讓，瑞濱國小攤位邀民眾DIY設計阿美族傳統頭飾，就可享用阿美族麻糬、魯凱族奇拿富或泰雅族刺蔥煎蛋；萬里國小則把「阿媽的灶腳」為闖關主題，須以閩南語念出台灣經典小吃圖卡並排列在九宮格正確位置，闖關成功就能獲得粽子。

適逢新北歡樂耶誕城活動期間，侯友宜現場與各族群學生代表交換耶誕禮物，侯友宜表示，新北市是族群大熔爐，今年到10月的人口成長數已達1.6萬，是全國成長最快也最多，其中包含了許多新住民、原住民，希望新北市處處都有美麗的多元族群文化。

(中時 )