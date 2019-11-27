屏東四重溪溫泉一度因抽取量暴增，導致溫泉水位遽降，屏東縣政府近年來採取定期抄錶、輔導、裁罰違規超抽行為，目前溫泉水位已「止跌回升」。為了讓溫泉產業永續經營，縣府明年起將實施溫泉取用量級距加收費率措施，保護溫泉資源。

因國人休閒泡湯風氣日盛，各大溫泉區用水量激增，四重溪溫泉也出現溫泉水位下降情形。屏東縣政府從2014年開始實施定期派員抄錄溫泉水表措施，掌握業者溫泉抽取量，依中央每公噸9元收費標準收費，並對違規抽取行為裁罰。

經過多年努力，四重溪溫泉水位已逐年回升，依水利署委託嘉南藥理大學的「四重溪溫泉水位與抽水量分析」報告，2015年四重溪溫泉水位是低於監測井標準水位5公尺，2016年回升到水位以上6.1公尺，2017年9公尺，已穩定回升。

水利處表示，目前四重溪溫泉區約15家業者，為了維護溫泉資源，縣府明年開始實施級距收費，業者每年抽取量未達7300噸每噸收費9元，7300至3萬6500噸每噸加收2元，3萬6500至7萬3000噸每噸加收4元，7萬3000噸以上每噸加收8元。

縣府也將持續加強管制裁罰超抽溫泉行為，輔導相關業者合法登記，已核准溫泉水權卻未實質建設開發者，3年水權期限到期後將不予展限，為獎勵合法業者，將提升每家業者10％溫泉水量，讓四重溪泡湯產業能永續經營。

(中時 )