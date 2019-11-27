總獎金100萬台幣的2019 ThreeBond TPGA Challenge 封關站菁英挑戰賽，今天在北投國華高爾夫俱樂部舉行首回合比賽，前TPGA理事長陳志忠，打出低於標準桿5桿的67桿，暫時單獨領先，TPGA現任理事長謝錦昇丶曾子豪丶陳裔東與蕭宏宇同以2桿之差的69桿並列第二。

明天最後一回合決賽爭冠，王偉祥也進行ThreeBond巡迴賽獎金王的保衛戰。而黃冠勳與蘇清安都打出低於標準桿2桿的70桿，以三桿之差暫並居第六位。

這項比賽舉行兩回合36洞賽程，冠軍獨得18萬台幣獎金、亞軍10萬、第三名6萬，包括挑戰賽獎金排行榜前34名職業選手共40名選手角逐，這也是國華球場相隔10年後再次舉辦TPGA的比賽，上一次是2009年12月台巡年終大賽「國華職業菁英比洞賽」。

今天天氣不錯有陽光，不過因部分球道因為乾旱有些損傷，大會裁判長盧和財決定兩回合均採「較佳球位」規則，61歲老將陳志忠不但是TPGA前任理事長，也是ThreeBond 巡迴賽現任執行長，今天木桿丶鐵桿與推桿都發揮精準，抓下1隻老鷹丶6隻博蒂及3個柏忌。

陳志忠賽後表示，這座老球場的球道窄，也偏硬一些，因此控球要很好才能打出好成績，另外開球最好打平飛球，不但比較穩定，擊球距離也不會輸給高飛球。果嶺的速度與狀況都很不錯，球打上果嶺也易停球。

目前獎金排行暫居第1的王偉祥與第2的張哲瑜，今天都打出71桿，與卓宗霖暫並列第8名；目前王偉祥的TB挑戰巡迴賽年度獎金總額只比張哲瑜多1萬8998台幣，兩人在獎金王頭銜與特別獎金的競爭十分激烈，獎金王誰屬，端看明天兩人最後一回合的成績丶名次與獎金。

這場封關站最終結果將決定今年度「挑戰巡迴賽」的獎金排名與獎金王及獎金王特別獎金，以及明年入主「台巡賽」的種子選手名單，因此選手們在這場封關站全力爭取最佳排名，年度獎金排名前五名選手可以直接獲得明年台巡賽的參賽資格。

(中時電子報)