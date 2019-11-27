台中市議會27日召開記者會指控台中電廠增加燃煤量。台電表示，中火持續減煤何來增加用煤量？請地方民代勿惡意指控。台電指出，中火自103年實際用煤量1839萬噸，到今年更大幅降低，預計接近1300萬噸，遠低於許可使用量，大減了300萬噸，明年更朝向減煤4成1260萬噸目標努力。

台電指出，中火長期以來為台灣、台中民生經濟發展穩定來電，也持續友善環境，提升空污防制效益、減少用煤，兼顧供電及空品；未來中火仍會繼續努力環保減煤，為全民來電；民代所謂的「增加燃煤量」，實際上法律規定許可證操作條件及數值可以有10％容許差值。

台電表示，中火歷來並沒有動用到這個容許差值，且近5年實際用煤量都未超出中市府核發的許可使用量；所謂「中火增加燃煤量」根本就是假議題。地方民代惡意指控中火，完全無助於人民對兼顧穩供及減煤的期待。

台電說，中市府103年核發許可使用量為2100萬噸，中火實際用煤量1839萬噸，近年來一路減煤，107年實際用煤量1597萬噸，在台電透過擴大降載、環保停機及空污防制設備改善等努力下，108年預計實際使用量將接近1300萬噸，哪來多燒100萬噸！中火不僅實際用量低於許可使用量，更顯示近5年持續減用，遑論會超過容許差值。

台電強調，中火將遵照中市府106年核發許可證的條件，108年用煤量不會超過許可使用量1600萬噸；109年減煤4成亦會依法操作，努力透過電網調度，讓中火兼顧環保減煤，同時滿足台中市因經濟發展的電力需求。台電用煤數據公開，十足顯現台電持續減煤的努力與決心。

(中時 )