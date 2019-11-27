基隆一名消防員今天出勤抓蛇時不慎遭蛇咬傷，所幸送醫注射血清後沒有生命危險。市府表示，捕蜂、抓蛇案件預計明年上半年委外，但晚間10時到隔天上午8時仍由消防局協助。

基隆市消防局今天中午接獲通報，正濱路一間民宿廁所附近發現蛇出沒，中正消防分隊盧姓和曾姓隊員趕抵現場後，曾姓消防員戴上手套、手持捕蛇夾在後，前方的盧姓消防員打開廁所門時，門後岩壁一條約1公尺長的蛇不偏不倚墜落到盧姓消防員右手，朝他咬了一口。

曾姓消防員見狀立刻以捕蛇夾將蛇抓進籠內，並確認為龜殼花，盧姓消防員經送醫注射血清後，所幸沒有生命危險，現正留院觀察。

市府產業發展處技正周淑慧向表示，配合中央政策，「捕蜂抓蛇為民服務案件」部分業務將由消防局移轉到產發處農漁管理科，不過，從晚間10時到隔天上午8時仍由消防局協助，其餘時段將由開口契約廠商負責。

周淑慧指出，根據統計，基隆市去年一整年捕蜂案件共有1681件，抓蛇則有921件，今年截至10月底為止，捕蜂1124件、抓蛇830件。

(中時電子報)