金門縣林務所期待野百合能走入城鄉巷道，綻放它清雅脫俗的丰采。（李金生攝）

金門野百合在太武山裸岩棲地開花。（金門縣林務所提供／李金生金門傳真）

金門縣林務所與中興大學選育出的單株品系。（金門縣林務所提供／李金生金門傳真）

金門縣林務所與中興大學合作設立的原生野百合的種原圃。（金門縣林務所提供／李金生金門傳真）

金門原生野百合曾是太武山裸岩的主角植物，國立中興大學花卉研究室與縣林務所合作踏勘棲地，採果播種育苗10年有成，期待未來下山來到城鄉巷道，甚至走出金門外銷各地，展現它優雅容顏和清新品味。

縣林務所指出，2009年開始，中興大學花卉研究室在張正教授的帶領下來到金門，尋找原生野百合蹤影，並在縣林務所、農試所的合作下，透過採果、播種、育苗及組織培養等技術，進行野百合保育工作。

3方合作藉由採集野外綠熟果及人工雜交的綠熟果播種育苗，選拔出苗期生長勢強健的植株，經1季栽培後開花，最終選拔具花卉觀賞價值的單株，做為合作案的具體成果。

縣林務所表示，金門原生野百合的花色及鱗莖型態極具多樣性，但野外族群數量稀少，該所與中興大學合作設立的原生野百合的種原圃，保存多型多樣的野百合種質資源，目前選培的母株約1500株、種子苗和組培苗2500株，可做為未來金門原生野百合的研究、繁殖與育種基地。

該所期待在保育和擴大金門原生野百合族群後，讓這種清香可人的花卉植物走出太武山裸岩，成為綠美化金門城鄉巷道的植栽，也盼望未來在產官學界共同努力下，讓它進一步走出金門，在外地綻放它來自海島原鄉的優雅姿態。

(中時 )