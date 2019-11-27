在6至9歲學童的「迷你足球賽」，與中學足球聯賽、大專足球聯賽之後，體育署長高俊雄今天開心宣布針對10至12歲學生舉辦的「國民小學足球世界盃」，12月19日起將於全國22縣市開踢，不僅完成了台灣校園足球的四級拼圖，明年5月的全國決賽還會邀請他國勁旅，到台灣來踢「國小世界盃」！

全新的國小世界盃由教育部體育署主辦，中華迷你足球協會承辦，而迷你足球協會此前辦的迷你足球賽，全國22縣市共有524隊參與，成為最好的基礎，首屆國小世界盃將有男生組314隊、女生組114隊，先踢地區預賽，晉級者再踢男生組40隊、女生組32隊的全國決賽。

東京奧運議員聯盟幹事長鈴木隆道來台出席國小世界盃的記者會，並與迷你足球協會簽訂合作備忘錄。（迷你足球協會提供／李弘斌傳真）

而在決賽與國外勁旅較量的部分，迷你足球協會則和2020東京奧運議員聯盟幹事長鈴木隆道簽下合作備忘錄，雙方除有球員、教練、移地訓練等交流，也將合辦多地比賽，包括派遣日本球隊來台灣參加國小世界盃。

然而，針對10到12歲，中華足協目前已有學童盃、少年盃與TYL等3項賽事，其中學童盃也是採地區預賽、全國決賽的方式進行，和國小世界盃有相當程度重疊，只是國小世界盃不含俱樂部球隊。對此高俊雄則表示，賽事如何與足協整合、合作，還會進一步討論。

對於更多力量來推展基層足球，出席今天賽前記者會的中華足協副祕書長焦佳弘表示樂觀其成，迷你足球協會祕書長張武業則說，國小世界盃可以把基層足球整合起來，讓中華足協可以專注在成立分齡踢隊，畢竟國小學童的踢球風氣很盛，競技足球最大挑戰還是球員升上國中後的斷層。

(中時電子報)