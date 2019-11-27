由司法院委託世新大學辦理「108年度律師對司法改革成效認知調查」，27日發表調查成果，調查結果顯示，台灣律師信任法官的比例占 64.8％，僅9.0％表示不信任，信任比例遠高於不信任，此外，受訪律師認為，司法改革政策及新制 對提升整體司法品質有幫助，比例以「 擴大民事訴訟強制律師代理」74.3％最高，其次為「勞動事件法」的69.2％。

今年調查總共寄出6432份問卷，回收1803件有效樣本，調查對象是中華民國律師公會全國聯合會及各地律師公會，調查內容為律師對「服務措施」、「司法人事項目」、「審判過程與結果」、「制度改革」、「司法改革政策及新制」、「對轉任法官制度之瞭解」6大主題各項目之評價，並評選今年進步最多和最有待改進項目。

今年調查結果顯示，律師對多項指標滿意度較去年上升其中對制度改革滿意度上升最多，以「設立專業法庭辦理專業案件」及「民事訴訟審理集中化」增 加12.9％及12.8％較多。

同時，調查律師對十項主要司法改革政策的瞭解及認為對提升整體司法品質的幫助情形。受訪律師當中，瞭解比例最高的司法改革政策及新制是「擴大民事訴訟強制律師代理」（80.5％），其次依序為「大法庭制度」（78.3％）、「國民參與刑事審判」（76.9％）。在瞭解司法改革政策及新制的律師當中，認為有幫助比率以「擴大民事訴訟強制律師代理」74.3％居冠，其次為「勞動事件法」（69.2％）。

律師對各項服務措施滿意度均超過59％，不滿意度均低於7％。滿意比率最高為「便捷繳費服務」（81.2％），其次為「律師電子筆錄調閱服務」（80.2％）；律師對司法人事項目滿意比率最高為「法院行政人員服務態度」（62.7％），其次則是「法院行政人員業務熟悉度」（62.3％）。

律師對各項審判過程與結果滿意比率最高為「法官問案態度」（59.1％），其次則是「審判獨立」（57.9％）；律師對各項制度改革滿意比率最高為「民事訴訟審理集中化」（56.2％），其次則是「落實及強化交互詰問制度」（49.9％）。此外， 今年首次調查律師轉任法官的意願，其中20.8％表示有意願，有意願轉任法官的律師當中，89.6％知道轉任法官的申請方式。

(中時 )