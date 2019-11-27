屏東縣政府文化處公布明年第一季亮點節目，包括為了迎接貝多芬250周年誕辰，與全球一同發起的一系列貝多芬紀念音樂會，還有專為親子打造，首度來台巡演的日本Hello Kitty音樂會，已讓許多Kitty迷迫不及待購票。

2020年是樂聖貝多芬誕辰250周年紀念，屏東演藝廳祭出一系列貝多芬紀念音樂，邀請莫斯科國家獎鋼琴家迪耶夫、長榮交響樂團與美裔台籍青年鋼琴家林易、德國巴哈國際鋼琴大賽首獎陳芝羽等國內外知名音樂家，從獨奏會到交響曲，配合沙龍音樂會導聆，讓屏東樂迷一起進入貝多芬的音樂世界。

屏東演藝廳明年也推出多場親子共賞的表演節目，包括首次到台灣巡演的日本Hello Kitty音樂會，帶大小朋友一起進入充滿童趣的世界；還有對位室內樂團的《貝多芬也瘋狂》親子音樂劇、飛人集社劇團的《小宇宙跳舞》，帶領親子體驗奇幻旅程。

除了各類型音樂節目，也邀請廣受喜愛的相聲瓦舍、面白大丈夫劇團等演出。明年第一季節目及啟售資訊將公告於文化處官網，部份場次12月6日起陸續開始售票。

文化處長吳明榮表示，今年屏東演藝廳推出世界男高音卡列拉斯、迪士尼公主音樂會等強檔節目，票房秒殺、好評不斷。為了培養更多元藝文欣賞人口，縣府除了將策畫自製節目，也會邀請國內外頂尖團體演出。

(中時 )