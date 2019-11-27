據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，有高達七成民眾認為若國民黨明年敗選，現任黨主席吳敦義應辭職下台。中常委姚江臨表示，吳敦義身為黨主席，要負成敗責任是事實，但還沒選，怎麼知道會選敗。

姚江臨強調，調整後的不分區提名名單其實不錯，兼顧南部區域平衡，也有40歲、前高盛副總裁（列為不分區第9名的吳怡玎），都是被抹黑污衊，他還開玩笑地自嘲，裡面若沒有他就很不錯。

中常委曾文培說，吳敦義排在不分區名單內，假設這次選情如預估情況下，主席順利當選立委，進而競選立法院長，根據立法院組織法規定，一旦當選院長就要卸下黨主席，目前不討論假設選不好的情況，對選情相當有信心。

媒體追問不分區名單衝擊整體立委選情，曾文培指出，一開始不分區刻意被醜化，其實國民黨的名單比民進黨名單好很多，他開嗆，先前民進黨主席卓榮泰說打開後車燈讓國民黨跟著，國民黨才要把車頭燈打開，要好好監督前面執政黨的車，會不會莫名其妙掉出三百萬、私菸，或者靠裙帶關係人偷上車，國民黨絕對是值得選民託付的政黨。

(中時 )