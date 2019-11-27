50歲陳姓婦女在田裡工作不慎跌倒撞傷頭頸部，癱瘓2小時才被家人發現，送往北港媽祖醫院診斷為頸椎錯位急性脊髓損傷，胸部以下無知覺且雙下肢幾近癱瘓，經院方中西合療，3個月後奇蹟似地恢復行走能力，27日陳婦特地到院獻花，感謝醫療團隊讓她重獲新生。

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院神經外科醫師洪誠澤表示，造成脊髓損傷的原因通常是外傷引起，尤其交通事故、高處墜落及運動傷害，超過一半以上的損傷發生在頸椎，其次分別是胸椎、腰椎、以及薦椎部位。

脊椎損傷臨床症狀的表現依損傷部位高低及損傷嚴重度，輕則局部疼痛，重則癱瘓、痙攣、膀胱排尿功能紊亂，甚至呼吸障礙威脅患者的生命安全，病人應在1、2年內的復健黃金期積極復健，將肢體功能提升至最佳狀況，同時避免產生不良的後遺症。

中醫部醫師陳香霓說，陳女士的頸椎骨折及第7頸椎脊髓完全損傷，開刀後的第2周會診中醫，當時陳女士吞嚥困難需用鼻胃管灌食，大小便無知覺，需包尿布及導尿管，且四肢皆無力，在床上自行翻身都有困難，更不用說從床上起身。

經中藥及針灸治療2周後，鼻胃管移除、大便漸有知覺，可慢慢位移至輪椅上坐著，但導尿管無法順利移除，膀胱尿動力檢查結果為逼尿肌無反射動作，經過醫院集合神經內科、泌尿科、復健科結合中醫，陳女士漸可感覺到尿脹感。

北媽副院長馮逸卿指出，經過1個月每周3次的針灸治療，陳女士在出院時已可自行大小便，並可攙扶著東西慢慢行走。受傷後持續復健及針灸3個月，現在四肢靈活，病人及其先生27日特地前來感謝醫療團隊。

(中時 )