2019明德快樂盃輪椅網球台北公開賽，明天起將在台北市網球中心進行4天激戰，今年包括地主在內、共有8個國家地區將近百位選手參賽，其中日本軍團大軍壓境來勢洶洶，預估將是奪冠大熱門。

本站賽事屬於ITF國際網總第3等級，總獎金1.4萬美元。今晚籤表出爐，明天上午8點在6面球場同步開戰，不計安慰賽，明首日包括公開組男女單打及Quad組單打，共有22場賽事。

男單方面，世界排名19的日本好手荒井大輔為大會頭號種子，首輪將遭遇台灣地主老將廖克松，荒井大輔表示：「台北公開賽是我今年最後一站國際賽，我將全力以赴，爭取好成績！」

而女單頭號種子為積極爭取東京奧運積分的大陸女將朱珍珍，目前世界排名高居世界第5，今年9月底，她才在高雄永達盃輪網賽包辦單雙打冠軍。

明德快樂盃輪網賽自去年起已經兩度在台北網球中心舉行，除了台灣好手，吸引日本、韓國、中國、香港、泰國及美國、瑞士等國好手參賽，賽事精彩可期，大會歡迎民眾踴躍到現場觀戰，為國內外輪網好手加油打氣。

(中時電子報)