台北市艋舺龍山寺秉持著「慈悲大愛、法音普施」之理念，今天捐贈10套破壞器材10套交由新北市政府消防局使用，由局長黃德清代表接受捐贈並回贈感謝狀。

黃德清局長表示今天艋舺龍山寺捐贈這批破壞器材，將配發至10個鄰近高速公路或快速道路的分隊，當執行車禍救助或災害現場需要破壞救援時，消防人員可以在第一時間趕往現場，解救受困的民眾。

今年恰逢艋舺龍山寺建寺滿280年，龍山寺是萬華地區是極具地方代表性的宗教信仰寺廟，更是國際知名的觀光景點，平時對於政府機關及弱勢團體的捐助總是不遺餘力，新北市政府消防局分別在104年獲贈半乾式防寒衣115套，106年獲贈100套空氣呼吸器及20套潛水裝備，107年獲贈消防衣、帽、鞋150套與70支潛水用氣瓶。

艋舺龍山寺捐贈這批破壞器材，將配發至新北市10個鄰近高速公路及快速道路的分隊，執行車禍救助或災害現場使用。（讀者提供/吳家詮傳真）

黃德清說，今年在黃董事長書瑋及各位董監事的全力支持下，獲贈10套電動及油壓破壞器材組供消防人員使用，歷年來捐贈新北消防局各項裝備器材，累計達新臺幣2,480萬，創下新北市政府消防局最高紀錄。

(中時電子報)