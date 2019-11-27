阮光民與小莊均擅於刻劃情感的細膩，將以圖像重現小說中的著名場景，讓中華商場再現。(新經典文化提供／王寶兒台北傳真)

廣受讀者喜愛、作家吳明益所著的《天橋上的魔術師》，是不少人心中的台灣文學經典作，即將由備受金漫獎肯定的兩位漫畫家共同演繹，一位是《用九柑仔店》的原作阮光民，一位則是以《老爸練習曲》聞名的小莊，兩人均擅於刻劃情感的細膩，將以圖像的方式，重現小說中的著名場景，讓中華商場再現。新經典文化副主編梁心愉表示，文學迷人之處便在於每人心中所想的故事模樣都不一樣，期待以漫畫形式，讓沒看過《天橋上的魔術師》的讀者，也能夠清楚融入故事情節。

《天橋上的魔術師》於2011年出版，在十篇短篇故事中，一位神秘的魔術師穿梭於每個故事，巧妙地變出一個個超現實又魔幻的魔術手法，為中華商場蒙上一層神秘面紗，也在讀者心中，為消逝的中華商場留下不一樣的面貌。漫畫版的《天橋上的魔術師》預計於明年一月問世，消息一出，也讓眾多書迷相當期待。

梁心愉表示，跨領域的改編的確不易，在閱讀初始文本後，每個人心中對於故事的原貌就會有不同的解讀，希望能夠透過兩位漫畫家的各自演繹，讓讀者感受到故事的迷人。

梁心愉透露，漫畫化的計畫起源於2015年的譯動國界論壇，「當時討論到，文學作品過往常常改編為影視作品，但漫畫的轉譯也是個可行的方向，便先邀請了阮光民，以其中一篇〈石獅子會記得哪些事？〉轉譯為漫畫，評價相當不錯，才開始了完整的計畫。加入了小莊，讓畫風更加豐富，兩位漫畫家以不同的方式去說故事，最後會有甚麼結果也讓我們非常期待。」

梁心愉分享，《天橋上的魔術師》也將在明年與展覽設計師、互動藝術設計師聯手打造書中的奇幻空間，以漫畫圖像引領讀者進入小說世界。書中也將收錄吳明益《天橋上的魔術師》出版多年後的全新續篇，讓讀者重溫奇幻世界。

(中時 )