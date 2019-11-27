慈明高中以戰鼓及祥獅獻瑞、敦煌漫舞（佛舞）迎賓。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

日本名古屋星城高校360位師生27日參訪台中市太平區慈明高中，2校社團輪番表演，慈明高中以戰鼓及祥獅獻瑞、敦煌漫舞（佛舞）迎賓，名古屋星城高校生則表演日本文化特色的舞蹈、唱校歌等，展現2國傳統文化特色、場面熱鬧。

星城高校與慈明高中2校長期交流，2015年締結為姐妹校；當天慈明高中日文科學生接待星城高校師生來訪，以小組方式全程以日文介紹學校，將平日課堂所學，活用在彼此交流互動上，進一步讓日本師生感受台灣人的熱情。

慈明高中另安排入班共學的課程，包括，航空電子科「橡皮筋飛機」製作、餐飲科「鳳梨酥」製作、幼保科「蝶谷巴特」製作、美容科「指甲、人體彩繪」，透過課程安排，讓日本學生更加了解台灣的教學方式，深入感受到慈明高中上課的氣氛與師生間的課堂互動。

名古屋星城高校排球隊是全日本高校排球聯賽前3強名校，是日本國家排球隊的搖籃；慈明高中在活動中安排2校籃球及排球對抗賽，2校學生相當投入、你來我往，雙方都有好球演出。

慈明高中表示，2校交流多年，透過彼此之間能有更多的互動與對話，另一方面則是讓日本學生得以進一步感受臺灣人情味，同時希望師生都能擁有美好的回憶與滿載的收穫。

(中時 )