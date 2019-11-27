浦澤直樹自5歲便開始嘗試畫漫畫，圖為小學4年級的浦澤直樹以動畫《巨人之星》風格繪製的《熱球第2部：風雲篇》。(尖端出版提供／王寶兒台北傳真)

浦澤直樹的作品橫跨各世代，近日在台出版的訪談集收錄了他自5歲至今的漫畫創作完整心路歷程，讓讀者更能一窺漫畫大師的世界。(尖端出版提供／王寶兒台北傳真)

以《Monster 怪物》、《20世紀少年》為代表作的日本漫畫大師浦澤直樹，至今出道超過36年，八部長篇連載漫畫均被漫迷奉為經典之作，而在近日出版的《浦澤直樹畫啊畫啊無止盡》中，也收錄了他自5歲至今的漫畫創作完整心路歷程，讓讀者更能一窺漫畫大師的世界。

身為唯一一位二度獲得手塚治虫文化獎大獎得主的漫畫家，浦澤直樹在書中訪談透露，自己相當崇拜手塚治虫，甚至啟蒙他成為漫畫家的關鍵，也與手塚治虫有關，「5歲時看手塚治虫的《地上最大機器人》，覺得『天哪，這是甚麼。』那種特殊的感覺一直殘留在我心裡，我一直在想那到底是甚麼，這才是真正的漫畫。」，而他近年也以手塚治虫最廣為人知的作品《原子小金剛》，改編為作品《PLUTO冥王》，對於演繹兒時的自己心中神作，更是戰戰兢兢不敢懈怠，笑稱「彷彿在創作時，手塚治虫就在我頭頂看著我，告訴我這樣不行唷。」

在浦澤直樹的作品中，《Monster 怪物》尤為受矚目，但收尾卻也讓許多漫迷不能接受，認為太過潦草。浦澤直樹也坦言，《Monster 怪物》是一直希望嘗試的懸疑題材，結局之所以無法給出一個明確的答案，是因為當時的狀態以經相當勞累，「不過，有種終於讓我畫到一直很想畫的東西，一償宿願後，不支倒地的感覺。我已經畫到，只要這部作品能夠問世，我的漫畫家生涯就了無遺憾的地步了。」

擅於描繪科幻題材的漫畫家常勝表示，自己拜讀過浦澤直樹的每一部作品，而他的迷人之處在於，對人物的情感刻劃及人物設定都相當細膩，如《Monster怪物》中有一個連續殺人犯的角色，便讓他感到相當印象深刻，「浦澤直樹厲害在能夠用簡單的線條、筆觸，就能把整個人的感覺描繪出來，我當時一看到這個角色就會害怕，浦澤直樹說故事的能力真的很厲害。」

尖端出版總編輯陳家翊指出，浦澤直樹自80年代起持續創作30幾年，期間配合網路媒體掀起熱潮，粉絲也因此橫跨多個世代，造就了讀者小時候看《以柔克剛》、就學期間看《Monster怪物》、出社會後接著看《20世紀少年》跟《比利蝙蝠》的風景，作品也被大量改編成動畫和真人電影，可以說台灣的讀者就算沒看過浦澤作品，也聽過他的大名。

陳家翊表示，浦澤直樹在幼時經過《火鳥》和大友克洋《童夢》、《AKIRA》作品洗禮，對於「漫畫」這個載體的堅持漸漸成形，從訪談中都經常可見他頻繁使用「俗套」這個字，而「不落俗套」似乎也成了浦澤直樹創作的大方向，「就出版社的立場，如果某部作品大賣，通常會希望維持穩定獲利，開始打安全牌、迎合既有市場口味，而喪失轉型的機會。但浦澤直樹卻不停求新求變，每部長篇連載都力求突破，也都成功大賣，這歷經30年毫不妥協的創作態度，應該就是浦澤直樹被尊稱為『大師』的原因。」

(中時 )