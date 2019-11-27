冬季聯盟今（27）日繼續在台中洲際球場進行2場比賽，午場由中職聯隊出戰韓職聯隊；雙方4比4僵持到9局上，又是陳晨威建功，他在三壘有人時擊出適時一壘安打，送回隊友江坤宇超前比數。終場中職聯隊就以5比4擊敗韓職聯隊，並拿下2連勝；昨天也是靠陳晨威擊出再見安打，中職聯隊才以5比4擊敗日本社會人隊。

中職聯隊今天在3局上打了一輪，攻下4分大局，取得4比0領先。但對方也不是泛泛之輩，4局下先攻下2分縮小差距；6局下中職聯隊左投彭識穎被金載顯擊出2分打點二壘安打，韓職聯隊扳成4比4平手。

蔡齊哲後援2.2局、無失分，拿下此役勝投。（中職提供／廖德修台北傳真）

中職聯隊在3局以後攻勢受挫，雖有球員上壘但一直無法得分，直到9局上江坤宇敲出二壘安打攻佔得點圈，並藉隊友的內野滾地球推進到三壘，接著陳晨威揮出左外野一壘安打，江坤宇得分。9局下韓職聯隊反撲無效，中職聯隊以5比4獲勝。

此役陳晨威4打數揮出2安、有3分打點，獲選單場MVP實至名歸。投手方面，來自中信兄弟隊的蔡齊哲後援2.2局送出4K、無失分，拿下後援勝。

(中時電子報)