韓聯社報導，基於政治因素，北韓牡丹峰樂團12月赴大陸演出的計畫被取消。

2015年底率樂團訪問北京的「牡丹峰樂團」團長玄松月（中央），如今已是勞動黨中央候補委員。（圖/新華社）

為紀念陸朝建交70周年，陸方邀請牡丹峰樂團演出。原定於12月3日在北京五棵松凱迪拉克中心舉行首演，並從5日起相繼在上海、武漢、重慶、成都、廣州、深圳、珠海、婁底、長沙等地表演。

主辦單位人士表示，演出計畫基於政治因素暫時喊卡，從目前情況來看，下月初難以演出。另一消息人士表示，若牡丹峰樂團下月初訪華表演，那麼首先會派先遣隊查看場地或運入相關設施，演出場地也要提前預約，但目前沒有發現任何演出跡象。

分析認為，在北韓與美國無核化談判僵持矛盾加劇的情況下，陸方或擔憂邀請北韓樂團訪華演出會刺激到美方。還有人認為，北韓國務委員會委員長金正恩年內訪華紀念朝陸建交70週年的計劃事實上也難以成行，加上牡丹峰樂團訪華演出被取消，這或意味著朝陸戰略性蜜月關係出現裂痕。

牡丹峰樂團訪華之所以備受關注，是因為該樂團和陸方的「瓜葛」。2015年12月，牡丹峰樂團為演出而訪華，但在開演前，朝陸雙方就表演內容出現分歧，北韓藝術團突然罷演回國。之後由於北韓多次進行核導試驗，朝陸關係趨冷，文化交流也隨之停擺。但是金正恩去年閃電訪問大陸，雙方的戰略夥伴關係得到加強。

今年1月金正恩第四次訪華後，勞動黨中央委員會副委員長李洙墉和三池淵管弦樂團團長玄松月率領的北韓藝術團在北京進行演出，習近平到場觀看。

(中時 )