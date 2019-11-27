唐光華在臉書公布父親死訊，稱父親是在最沒有痛苦的情況下安息，肯定馬偕醫院醫護人員的辛勞與盡責 (圖／翻攝自唐光華臉書)

台灣第一位數位政委唐鳳的阿公，於前天(25日)下午1點35分，在竹圍的馬偕醫院過世，享耆壽95歲。

唐鳳父親、曾任陳履安競選總統發言人的唐光華，26日在臉書上PO文表示：「父親因多重器官衰竭，於竹圍馬偕醫院安寧病房安詳辭世，享壽九秩晉五」。

唐光華肯定馬偕醫院的醫護人員，九天來的盡心盡力照顧，讓他的父親得以在痛苦最少的情況下安息，也感謝淡水法蒂瑪天主堂與教友們的撫慰，讓他的父親可以安心回歸天主懷抱。

(中時電子報)