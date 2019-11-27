行政院政委唐鳳阿公過世 享耆壽95歲 19:512019/11/27 中時電子報 林毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 政務委員唐鳳(左)與父親唐光華(右) (圖／唐光華提供、中央社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 唐光華在臉書公布父親死訊，稱父親是在最沒有痛苦的情況下安息，肯定馬偕醫院醫護人員的辛勞與盡責 (圖／翻攝自唐光華臉書) 台灣第一位數位政委唐鳳的阿公，於前天(25日)下午1點35分，在竹圍的馬偕醫院過世，享耆壽95歲。 唐鳳父親、曾任陳履安競選總統發言人的唐光華，26日在臉書上PO文表示：「父親因多重器官衰竭，於竹圍馬偕醫院安寧病房安詳辭世，享壽九秩晉五」。 唐光華肯定馬偕醫院的醫護人員，九天來的盡心盡力照顧，讓他的父親得以在痛苦最少的情況下安息，也感謝淡水法蒂瑪天主堂與教友們的撫慰，讓他的父親可以安心回歸天主懷抱。 (中時電子報) #父親 #過世 #唐光華 #唐鳳 #阿公 #馬偕醫院 #多重器官衰竭，政委 也許您會感興趣 推薦閱讀 具荷拉三度輕生逝世！好友雪莉41天前才身亡 19:192019/11/24 娛樂 摯友雪莉過世41天 具荷拉自宅身亡 04:102019/11/25 娛樂新聞 整合新聞界與技術觀點 Facebook以對抗不實資訊為題在台舉辦黑客松 11:472019/11/25 科技 「私校最強老董」張鏡湖過世 享壽92歲 21:112019/11/25 生活 文大老董張鏡湖辭世 享耆壽92歲 04:102019/11/26 生活新聞 醫治上萬小兒麻痺患者 醫師畢嘉士過世 11:262019/11/27 生活 高以翔驟逝 心血管專科醫：心律不整奪命 12:562019/11/27 生活 處女座高以翔壯年過世 唐綺陽「還會有震驚死亡事件」 14:592019/11/27 娛樂 高以翔留下最帥的西裝身影！網痛哭：再也看不到了 16:432019/11/27 時尚 高以翔生前愛下廚 開酒吧餐廳當CEO夢碎 17:222019/11/27 時尚 生活熱門新聞 高以翔驚傳猝死 醫揭背後主因 - 生活 火鍋浮出的白色泡沫很髒？醫曝驚人真相 - 生活 高以翔驟逝！醫曝猝死前9大身體警訊 - 生活 下周三起戒備 氣象局曝北冕侵台關鍵 - 生活 北冕颱風生成路徑曝光 專家：恐又大又強 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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