日本東北電力公司（Tohoku Electric Power）週三表示，女川核電廠(Onagawa nuclear power plant)2號機已得到日本核監管局的批准，正式進入重啟運轉的步驟。女川電廠是2011年東日本大地震時期，最接近震央的核電廠。

路透社報導，東北電力公司的聲明中說，女川電廠的申請重啟文書，已獲得負責監察核能安全的日本原子力安全保護院的審查，同意電力公司的重啟女川電廠2號反應爐，但是最終能夠運動，要經過當地居民的同意。

女川電廠位於本州島宮城縣石卷市，福島縣的北邊，在2011年3月11日的東日本大地震時，女川地震比發生核災的福島一號電廠更接近震央，因此廠內也受到地震破壞，也受到海嘯淹沒。

女川電廠說明，現在的地震與海嘯的應變。(圖/東北電力)

女川電廠有3座沸水式反應爐（BWR），其基本設計與福島電廠遭到融毀的反應爐是相同的，然而反應爐的冷卻系統完好無損，因此反應爐沒有發生類似於福島第一核電廠的崩潰事故，甚至在海嘯退去之後，電廠成為收容當地無家可歸民眾的避難所。

因此女川電廠經常與福島電廠對照，為什麼福島電廠出事，而另一座女川電廠無損?女川電廠成為說明核電廠緊急應變的良好範例。

不過，在2015年，女川電廠的1號反應爐決定不延役而除役，至於較新的2號、3號反應爐，則希望能夠重新啟動，在這8年間，強化安全設備系統與應變步驟規則。

在福島核災事故之前，日本有54座核子反應爐在供電，日本核電佔比近三分之一；就在311核災發生，暴露日本核能安全監管方面的缺陷後，日本的核電廠進行了全面的安全檢查與安全設備的強化，所有電廠都必須通過新的標準。在2015年以後，陸續有核子反應爐申請重啟，目前已達到9座。

不過，這9座反應爐都是壓水式的，而女川電廠是沸水式的，因此要是女川電廠成功重啟，將是第一座成功啟用的沸水式反應爐，這將對日本後續的重啟核電廠，具有指標性意義。路透社去年的一項分析顯示，日本希望到2030年，能夠使核電佔比至少達到25%。

上週末，訪問日本的天主教教宗方濟各表示「除非保證絕對安全，否則不應使用核能」。但是「專業的事專業解決」，這不能聽教宗的。

(中時電子報)