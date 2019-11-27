高以翔今(27日)凌晨錄大陸綜藝節目《追我吧》不幸意外猝死，享年35歲，黑人陳建州第一時間也在臉書表達了悲痛之意，「好難過⋯你就像天使走過人間！」接著他更曝光自己珍藏已久的影片，內容令人看了鼻酸不已。

黑人與高以翔認識多年，他稍早曝光了一段最珍貴影片，難過寫下：「今天是讓人心碎的一天⋯這是我最珍貴的影片，我們15年前第一次見面的那一天⋯記得當年你才20歲，從加拿大回亞洲找機會⋯15年來我永遠忘不了你的上進、謙虛和善良！我們都很難過、很不捨⋯謝謝你來到這個世界，帶給大家這麼多美好的回憶！我們會永遠記得你的！我們天堂見⋯Thanks for everything」。

影片中高以翔馳騁在球場上的熱血身影與燦爛笑容，令人看了鼻酸，網友紛紛留言「真的很難接受，好好的一個人就這樣沒了」、「真的心都碎了」、「願主同在 RIP」、「好想哭」。

(中時電子報)