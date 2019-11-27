為追查澳洲媒體報導大陸間諜王立強指控內容，北檢調查中國創新投資公司主席向心夫婦。對此，國民黨副秘書長蔡正元指向心若是「共諜頭子」，以林佳龍家族和中國創新的子公司合作，林佳龍就是「共諜共犯」。國民黨臺北市議員羅智強亦舉出三件事，佐證林佳龍被滲透了！呼籲北檢要不要約談一下林佳龍？

羅智強在臉書提醒國人，現在民進黨一口咬定 「向心」是共諜。那麼2008年，向心的「中國趨勢」前身思拓通訊，與台灣奇美簽署「合作邀忘錄」，這是「滲透」嗎？如果向心滲透了奇美，那是不是也就會滲透到奇美家族的成員，民進黨要角林佳龍？

羅智強指出林佳龍曾做三件鳥事：

一、 林佳龍當立委時支持廢除核四，要把建設核四的三千億經費付諸流水，傷害台灣經濟。

二、 林佳龍當台中市長，居然跟空殼公司簽署千億元的MOU，丟盡台中的臉。

三、 林佳龍當交通部長，批評為自償率把關的審查委員，大推蚊子建設，浪費台灣資源。

羅智強指出，如果林佳龍被滲透了，那麼大家就不難理解林佳龍為何要做這三件鳥事。那麼，北檢要不要約談一下林佳龍？

羅智強強調，他只是依民進黨的邏輯，幫忙提醒大家「小心，共諜就在你身邊！」

(中時電子報)