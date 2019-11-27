男星高以翔今（27）日錄製大陸節目驟逝，享年35歲。原定今日一錄完節目要趕回台灣參加明日公開活動的高以翔，還有一個最重要的任務，就是後天要當好友毛加恩的伴郎。現在天人永隔，毛加恩沉寂一天後，在社群網站上發文，心碎無法言語。

高以翔（左2）交友廣闊，與王陽明（右2）、毛加恩（右1）都是好朋友。（圖／翻攝自王陽明臉書）

毛加恩痛心寫下，本來還相約2月份一起滑雪，約好要一起變老，沒想到高以翔竟然這麼早就離開，「我心都碎了，難過到無法言語」，並表示高以翔永遠都是他最親愛的兄弟，期待有天兩人可以再一起喝杯威士忌，最後希望高以翔能在天堂安息。

毛加恩心碎發文（右圖），希望有天還能跟好友高以翔（左）一起喝上一杯酒圖／翻攝自高以翔與毛加恩臉書）

(中時電子報)