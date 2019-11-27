大統長基食品公司負責人高振利6年前因人工銅葉綠素混入低價油品冒充純橄欖油出售給頂新製油、台糖等大廠，落網後還謊稱頂新知情，頂新製油與3名員工日前已獲判無罪定讞，彰化地院今進判決大統長基應負損害賠償7725萬餘元。頂新製油遺憾表示，本案真相雖已還原，但許多誤解已難以澄清。

大統長基食品公司負責人高振利，多年前自創混油手法，將銅葉綠素摻混低價油冒充純橄欖油出售，因當年並無檢驗方法可查知油品中的人工銅葉綠素，不僅各下游廠商被蒙鼓裡，連官方在案發前抽驗也無從得知，最後是彰化的檢察官李秀玲在大統長基廠區角落，搜索到一張A3大小的混油配方表，全案才被揭發。

高振利落網後，疑為規避求償、謊稱頂新知道大統賣混油，全案經法院審理多年後釐清真相，今年6月判決頂新製油與3名被告員工無罪定讞。至於頂新製油向大統長基請求損害賠償案，彰化地院今天也判大統長基須賠償7725萬餘元。

針對判決結果，頂新製油遺憾表示，本案雖已透過司法判決還原真相，但許多誤解已難以澄清。

(中時 )