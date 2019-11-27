曾在美國前總統小布希任內擔任顧問的知名作家威德（Doug Wead）26日出版新書《川普的白宮內幕：總統生涯的真實故事》（Inside Trump's White House: The Real Story of His Presidency，暫譯）。書中披露，川普曾估計，如果現在仍由前總統歐巴馬執政，美國可能已與北韓開戰，如果發生這種情況，最多可能導致「1億人」喪生。

威德將他與川普會面的內幕撰寫成書，書中提到，川普今年1月曾說，如果美朝開戰，多達3000萬至1億人會被殺。雖然專家估計，美朝開戰造成的死亡數字「只有」10萬至20萬人，但川普完全不相信專家的說法，因為他認為，這個數字只不過相當於南韓1個村莊的人口，首爾就有3000萬人口。事實上，首爾只有約1000萬人。

此外，威德還透露，川普曾向他展示北韓領袖金正恩的信件。金正恩在信中表明，希望正式宣布韓戰結束。兩韓在1953年只有簽署停戰協議，並非正式和平協議，因此理論上韓戰尚未結束，雙方仍處於戰爭狀態。

對於美國在去年6月新加坡美朝峰會後取消美韓聯合軍演，被批評讓步太多，威德在書中提到，川普曾解釋，美國所做的所有決策都是可以改變的，取消軍演可省下數百萬美元，只要願意，任何時間都可以重啟，而且對朝制裁也仍在實施。

提到美國盟友時，威德還曾聽過川普抱怨，稱對美國最惡劣的國家就是那些盟友，當時川普批評：「我們付出很多，結果什麼也沒得到。」

(中時 )