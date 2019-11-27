彰化芬園鄉今天早上發生離奇車禍，李男駕駛小貨車熄火停在路邊送貨，由於道路有坡度，小貨車突然向前滑行約百公尺，撞到1輛轎車後又輾過站在路旁的黃姓婦人，傷者送醫不治。

彰化縣政府警察局彰化分局偵查隊長詹廷育接受媒體聯訪指出，李男供稱停車時有熄火，也有拉手剎車。意外發生原因，目前警方已調閱路口監視系統畫面釐清中。

李男警訊中強調下車時有熄火，也有拉手剎車，而且小貨車都有在做定期保養，不知道為什麼小貨車還會向前滑行。全案訊後依業務過失致死罪送辦。

警方指出，李男上午駕駛小貨車到彰化芬園鄉彰南路送貨，將小貨車停在路邊，才剛下車沒多久，由於當地路段有坡度，小貨車突然向前滑動，李男見狀雖試突攔下，但小貨車仍向前滑行約100公尺。

小貨車往前滑行，由於速度很快，李男想追也追不上，小貨車後來撞到姚男駕駛的小轎車，1名站在路旁的黃姓婦人遭波及，先被撞跌倒後又被小貨車輾過，經送醫後傷重不治。

(中時電子報)