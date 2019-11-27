網紅「館長」陳之漢日前表示願幫忙國軍肌力及格鬥訓練，國防部表示有計畫，引發各界議論。不過，26日晚間陳之漢開直播宣布重大決策，首先解釋他為何要舉辦格鬥比賽，但他稱背後卻有人一直在罵他，他嘆為什麼要花這麼多錢找罪受？最後，他決定放棄格鬥，且國軍的訓練他也確定不會做，未來將專心放在健身房主業上面。

陳之漢26日開直播突宣布有一個很重大的決策要告訴大家。他首先解釋他2013年有想法要做綜合格鬥結合健身房，後來他成立了成吉思汗健身俱樂部。他指出做綜合格鬥、辦格鬥比賽可以說是賠本生意，非常燒錢，而他能撐到現在完全是靠健身房生意支撐。

陳之漢說有人一直在罵他，他真的不想鬥了，「我現在要放棄掉格鬥了，國軍這件事情我確定不做了，但訓練中心我會開」。陳之漢連呼說我為什麼要找最受？陳之漢說，他日後也不會再開免費的防身術課給軍警消護，也不會有任何訓練課程是免費的，「因為我們不夠格！」

陳之漢表示，取消格鬥比賽後，往後就是辦健力、健美、舉重這3種比賽，因為他舉辦健美比賽之後，整個業界都很謝謝他。他再次提到不要花錢又不開心，所以他本人再也不沾染格鬥界的事情。

(中時電子報)