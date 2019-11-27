日本京都大學的研究小組向日本政府提出申請，準備利用人工誘導多能幹細胞（iPS細胞）製造軟骨組織，進行膝蓋關節軟骨移植之臨床研究。

膝蓋關節的軟骨組織因受傷等原因損壞後幾乎都無法再生。現在治療膝蓋關節大多動手術將手肘等其他健康部位的軟骨細胞取出，移植到膝蓋關節中，但容易造成患者身體過大的負擔。

由京都大學iPS細胞研究所教授妻木範行等人組成的研究小組今年7月向日本政府提出申請，計劃利用人的iPS細胞製作軟骨組織，移植到膝蓋關節軟骨損傷的患者身上，將確認移植手術的安全性和有效性，希望未來能減輕患者的負擔，同時讓關節重生。

如果很快通過審査的話，下個月就可以開始臨床研究。研究小組希望獲得日本政府的認可後，明年之後可以替患者動膝蓋關節軟骨移植手術。

日本的iPS細胞研究範圍越來越廣。京都大學過去曾用iPS細胞做成的細胞和組織，替帕金森氏症患者進行腦神經細胞的移植手術。神戶市的理化學研究所等的研究小組也曾做過移植視網膜組織的臨床研究，大阪大學則曾做過移植眼角膜組織的臨床研究。

(中時電子報)