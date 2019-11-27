香港警方的安全小組明早將會進入理工大學校園處理危險品和蒐證，完成後將會盡快把校園交還給校方，讓校園能重新開放。

《中央社》報導，香港警方油尖區指揮官何潤勝今天說，理大的小組已連續2天在校園內找不到留守示威者。因此，警方的安全小組明早會進入校園處理危險品和蒐證等。

何潤勝說，理大的小組人員將會陪同安全小組進入校園，警方希望盡快把校園交還給校方。

他表示，如果明早在校內找到示威者，他們會優先處理示威者的醫療事宜，但相信校內有留守者的機會很低。

理大副校長盧麗華稍早向媒體說，校方小組已連續2天未發現有人留守校園，希望校園可以盡快解除封鎖，讓校方展開修復工作，以減少對教學和科研的影響。

理大約2週前被示威者占據，之後警方包圍學校，要求校內示威者走出自首，同時禁止其他人進入校園。

(中時電子報)