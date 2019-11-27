北港鎮晨曦青年願景關懷協會為讓北港鎮民重溫10年前的鬥陣音樂節，訂於29日在北港鎮武德宮財神廟廣場舉辦「鬥陣港動音樂節」，邀請地樂團與外地知名歌手合作，用80年代的金曲讓鄉親重溫往日時光。

晨曦青年願景關懷協會發言人及活動主辦人 林昀蔚表示，10年前北港地區音樂人侯炫州與吳昭志，曾舉辦過1場搖滾音樂會，當時許多青年及學校社團踴躍參與，引起一股搖滾風潮，被樂迷們譽為「鬥陣音樂節」。

10年後侯炫州與吳昭志希望再度點燃樂迷們的音樂魂，因此決定於29日在北港鎮武德宮財神廟廣場舉辦「鬥陣港動音樂節」，透過音樂感動的正面能量，帶動北港地區的音樂風氣。

想亮樂團執行長吳昭志指出，10年後再舉辦鬥陣音樂節，感覺又年輕了1次，此次的音樂節相當精彩，由8度音、爵士貓、想亮大樂團，以及台語歌手李明洋、邱芸子、林文德、傑克、瑋哥等共同獻藝，歡迎鄉親29日晚上5點至9點到武德宮拜財神、聽金曲。

(中時 )