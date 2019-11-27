雖然近幾年台灣很努力在推行美感教育，但大多是從教科書從學習，感觸有限，毓繡美術館希望邀請偏鄉小學的學生來到美術館上課，以五感體驗方式來教學，相信能夠獲得更真實的美學感受與經驗，並彌補城鄉差距。

美術館教育推廣員劉昕昀說，考量偏鄉地區的美術資源相對匱乏，小朋友要到美術館困難重重，因此毓繡美術館當初設立在草屯鎮的平林社區，就是希望縮短城鄉差距，「我的美術課在美術館」計畫也以此為出發點，歡迎偏鄉小學的孩子來這裡上課，藉由實際體驗的方式，培養美學藝術氣息，近期南投縣桶頭國小成為館方的第50堂課。

談到課程內容，劉昕昀說，一開始先請學童配戴耳機，了參觀禮儀解和注意事項，因為這是最容易遺忘的基礎教育，隨後美術館建築體成為課程的第一個美感教材，學童藉由觸摸清水模的板模肌理和建材特性，了解其也是美感經驗的載體，進入館內後，透過互動式學習導覽與遊戲， 讓學童觀察作品，除了思考作品的意涵，也說出自己的見解。

下午的美術實作課程，以當期展出的藝術作品作為創作發想，循序漸進導引學童的創作，孩子透過情境式描繪，把心中最真實的景象完整呈現，將個人的經驗和藝術產生情感連結，也打開他們的創意之窗。

(中時 )