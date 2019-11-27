共諜疑雲鬧得台灣滿城風雨，大陸繼23日深夜指王立強實為在逃詐騙犯後，27日進一步公布王立強2016年在審訊時的影片，影片中王立強對於其詐騙12萬元人民幣的事實供認不諱，並稱自己「法律意識淡薄」，還希望法院能「從輕處理」。最終，王立強因犯詐騙罪，被判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月。

大陸環球網27日晚獨家公布王立強2016年因詐騙罪在該法院接受審判的庭審影片，報導指該影片是從福建南平市光澤縣人民法院獨家獲得。

報導指出，出生於福建省南平市光澤縣的王立強在2016年還是一名大學在讀學生。因涉嫌犯詐騙罪，他於2016年3月4日被刑事拘留，同年3月10日被取保候審。2016年10月14日，被控詐騙罪的王立強在光澤縣人民法院接受審判。

在開庭審理過程中，王立強對於公訴機關的指控沒有異議。法庭辯論結束後，王立強在最後陳述時表示，「本人法律意識淡薄，所以造成今天這種結果，希望貴法院從輕處罰」。最終，法院判處王立強犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，並處罰金人民幣一萬元。對於判決，王立強表示沒有意見。

報導指出，距離該次詐騙案不到4年，王立強今年初再次涉嫌詐騙，且涉案金額十分巨大。根據上海公安機關最新公佈的消息，2019年2月，王立強虛構進口汽車投資項目詐騙束某460餘萬元人民幣。2019年4月19日，上海市公安局靜安分局以涉嫌詐騙罪對王立強進行立案偵查。

(旺報 )