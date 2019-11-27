安宰賢爆出離婚事件後首次出席公開場合就向觀眾致歉，並透露在《有瑕疵的人們》裡出浴戲太少自己身材白練了。女主角吳漣序厭惡花美男，但越討厭就越遇越多，反讓女性觀眾可大飽眼福。金瑟琪與吳漣序情同姐妹，安宰賢夾在當中好尷尬？戲裡正經嚴肅的具元中途搞失蹤，其實是為安宰賢作出暖心舉動救了整場記者會。

由安宰賢、吳漣序、金瑟琪、具元領銜主演的《有瑕疵的人們》，今日(27號)在首爾上岩洞舉辦新戲記者會。劇情講述一個對外貌很執著的男人李康宇(安宰賢飾)和一個討厭花美男的女人朱瑞妍(吳漣序飾)一起克服彼此有瑕疵的偏見之歡樂療癒故事。今日的記者會也是安宰賢於爆出離婚事件後首次出席公開場合，韓國媒體一開場就向安詢問近日心情，讓安宰賢還未來得及幫戲宣傳便先向觀眾及大眾致歉，表示自己的私事造成大家的不愉快了，現場氣氛一度僵結，好在隨後有記者提問他為新戲增重10公斤的細節，讓安宰賢笑著透露原以為這次會有很多出浴戲因此備戲期間每周運動兩次努力健身，結果實際的出浴戲份量比自己預期的少，感嘆特意健身有點可惜了。

而受到安宰賢婚變事件影響，無辜遭到牽連的吳漣序、金瑟琪在這次新戲中則是飾演從小一起長大的好姐妹，兩人在劇中的好感情延續到了戲外，在記者會上也不時互相讚美、說笑，但夾在兩人當中的安宰賢不知是刻意避嫌或太緊張，似乎刻意避免與雙姝互動而略顯尷尬。不過吳漣序除了是這次導演一看完劇本就立即想到欽點的女主角人選之外，也被同戲的具元盛讚是拍戲現場的氣氛製造者，金瑟琪更透露自己也是在知道吳漣序擔任女主角後就欣然答應參與演出，在在顯示出了吳漣序受人喜愛的特質。

由於吳漣序的角色是厭惡花美男的女主角，但因劇情設定之故，除了主要演員之外連配角都是大量的花美男演員，讓吳笑稱這應該會是女性觀眾的重點福利之一，全場女性也都發出了會心的微笑。另外有趣的是記者會進行中具元突然離席開小差，被主持人刻意拿出來問他是否趕著上洗手間，具元笑著回答自己其實是去幫安宰賢拿衛生紙去了，吳漣序聞言立刻回說自己今天見到安宰賢也是嚇了一跳，因為他一直不斷在出汗，金瑟琪更誇張地說請現場媒體不要誤會了，安宰賢其實是在流汗而不是在哭，讓全場哄堂大笑，但也可看出安宰賢今日既擔心又緊張的心情表露無遺。

除了在《有瑕疵的人們》新戲記者會中的總總跡象都可看出演員群、媒體均深受安宰賢婚變事件的影響之外，會場外也不遑多讓，原本常見的粉絲應援大米這次硬生生地少了許多，然而台灣粉絲依然情義相挺應援了100公斤並就被放在會場門邊相當吸睛，也意外成為了場外的焦點之一。《有瑕疵的人們》KKTV跟播，28日起每周四、五中午12點上架更新。

(中時 )