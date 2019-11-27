林務局盜伐通報平台-山老鼠雷達站23日晚間接獲登山民眾通報指出，特富野地區有盜伐案件發生，嘉義林區管理處立即聯繫由奮起湖工作站前往查察，25日前往通報地點發現1名嫌犯正在鋸切1株牛樟倒木，嫌犯跳下山谷逃逸，經通報嘉義縣警察局竹崎分局達邦派出所、警政署保安警察第七總隊第七大隊嘉義分隊，當天已聯合循線緝獲嫌犯。

嘉義林區管理處表示，阿里山鄉特富野山區為該處重點巡護區域，平日即由奮起湖工作站、達邦派出所、保安警察第七總隊第七大隊不定期執行聯合巡查，11月23日傍晚有山友透過林務局建置「山老鼠雷達站」通訊群組通報有盜伐案件，嘉義處經由橫向聯繫啟動區域聯防機制。

竹崎分局達邦派出所警方及保七第七大隊25日發現嫌犯後，當晚即循線查獲犯嫌，且次日由犯嫌指認犯罪地點為大埔事業區第200林班，被害牛樟材積12.99立方公尺、價值200餘萬元，扣案木2塊材積0.068立方公尺，市價新台幣1萬1000餘元，全案連同鏈鋸等作案工具一批。

據了解，該名葉姓嫌犯因被貸款壓得喘不過氣，才起心動念盜伐林木，嘉義林管處指出，若確定葉嫌有盜砍樹木事實，可依森林法第50條，處6個月以上5年以下有期徒刑，併科罰金30萬以上300萬元以下。

(中時 )