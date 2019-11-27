溫室種植的紫色蘆筍較一般蘆筍纖維少且鮮甜，廣受消費者喜愛。（張亦惠攝）

最上品的紫色蘆筍因直徑粗，每公斤可賣達800元。（張景涵提供／張亦惠嘉縣傳真）

溪口鄉公所農業課長張景涵也是一名青農，3年前開始試種經濟價值高的「紫色蘆筍」，多方嘗試後找到最適合台灣氣候條件的品種，並以溫室方式種植，目前最上品每公斤可賣高達800元，張景涵說，過去溪口很多人種蘆筍，但因麻煩、費工加上人口老化，種植面積驟減，近年來開始推廣後，種植面積從2公頃到現在6公頃，期能一步步復甦溪口蘆筍產業。

過去台灣蘆筍種植面積高，還曾是蘆筍罐頭出口大國，但因蘆筍種植麻煩加上貿易自由化等影響，目前台灣蘆筍栽培面積剩下約575公頃，且多以露天栽培為主，但近年來因氣候異常，開始有農民採用設施栽培蘆筍。

張景涵說，露天栽培一遇下雨就需重新培土，因此決定採設施栽培種植蘆筍，但因蘆筍需要沙質土、排水好，在找農地時費了一番工夫，目前種植約1分地的溫室紫色蘆筍的他說，試了4、5個品種才找到最適合的，紫色蘆筍雖是以白蘆筍方式種植，但照射到太陽不會變苦，尖端會轉為紫色，雖然產量較一般蘆筍低，但纖維感少、甜度高，廣受消費者喜愛。

為什麼想要種蘆筍，張景涵表示，因爺爺是蘆筍農且大學就讀農藝系對蘆筍很有興趣，他感嘆，過去台灣是蘆筍出口大國，現在卻多仰賴進口，且最頂級的法國白蘆筍1公斤要價2000元，經過長途運送，口感卻已不似新鮮時好，因此立志要種出可與頂級法國白蘆筍媲美的紫色蘆筍。

紫色蘆筍每年產2季，每季可採收約4個月，1分地每天約可採10公斤左右，價格平均約300元每公斤，直徑超過2.5公分的「巨無霸」紫色蘆筍則可賣到每公斤800元，張景涵笑說，目前是供不應求，顧客反應很好，試種成功後，一步一步推廣給溪口農民種植，復甦溪口蘆筍產業。

(中時 )