許淑華力挺陳超明爭取連任。（何冠嫻攝）

立委陳超明爭取連任，27日在銅鑼成立競選總部，支持者高喊「當選」場面浩大。（何冠嫻攝）

現任立委陳超明爭取連任，27日在銅鑼成立第一個競選總部，縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻、爭取連任的南投立委許淑華、國民黨副主席郝龍斌以及不分區立委第一名曾銘宗以及銅鑼鄉10位村長與11位代表皆到場力挺。

許淑華一到銅鑼便受到在地鄉親的熱烈歡迎，爭先恐後拍照合影，她任韓國瑜北部競選辦公室副執行長，許淑華上台表示，自己為韓國瑜分身向苗栗民眾問好，她說，自從韓國瑜走訪苗栗後，不斷向她讚許苗栗人的好客熱情，而她也大大感受到苗栗的團結與熱情。

許淑華讚陳超明對地方相當了解，有足夠的能力繼續為大家爭取建設，為陳爭取連任並批民進黨違法亂紀，她說，若明年國民黨有機會席次過半，那些綠營通過的法案要一一檢討，呼籲票投國民黨，讓藍營重返執政。

郝龍斌趕抵為陳超明站台助陣，並怒批民進黨詐騙集團，他說，民進黨稱台商投資台灣匯回7000億元，結果一查居然一毛也沒有，甚至用低率貸款2000多億元給台商，貸款利率甚至比學貸還低，轟「國家領導人就是詐騙集團首腦」，呼籲民眾用選票唾棄。

郝龍斌說明，韓國瑜為擴大學生視野提出低率貸款方式，讓學子到國外遊學讀書當交換學生，卻遭民進黨抨擊不可行，郝龍斌質疑，居然不把錢放在下一代的教育，「反而用錢詐騙我們」。他凝聚選民氣勢，高喊票投國民黨，懇託3張選票投韓國瑜、陳超明、國民黨，讓藍天再現。

(中時 )