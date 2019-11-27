魏如萱推出新創作專輯《藏著並不等於遺忘》，日前邀林予晞、連俞涵一同拍攝新歌〈Ophelia〉MV，林予晞、連俞涵私底下是閨蜜，在MV中演出女女戀，還有深情獻吻橋段，大展精湛演技，在拍吻戲時，林予晞跌坐在地，連俞涵不顧一切衝上去深吻，過程快狠準，默契十足。

他們團隊日前到陽明山上拍攝，魏如萱在半夜3點就起床就摸黑梳化，林予晞、連俞涵更是被山嵐凍到大喊：「收工後要去吃薑母鴨和麻辣鍋。」當天一早特地搶拍陽明山清晨、濃霧場景，但因山上天氣不穩定，一會雨勢過大，又出太陽，數度暫停拍攝，魏如萱在MV裡獨樹一幟的花朵造型，隨著歌曲延伸鋪滿至矇上眼睛，相當前衛、浪漫，代表充滿女性細緻偏執與溫柔。

而林予晞、連俞涵在現場一見到魏如萱時，皆表示很期待拍攝魏如萱的MV，魏如萱則提到非常感謝2位戲劇女神出演為新歌增色，魏如萱個人部分殺青時，也由衷對2位主角說：「謝謝，謝謝，後面就交給妳們！」

此外，魏如萱將於在12月21日、明年1月17、18日分別於台中、台北的Legacy舉辦「藏著並不等於遺忘」音樂會，一開賣皆秒殺，她很期待與粉絲近距離見面。

(中時 )