愛情喜劇《有瑕疵的人們》由《我的野蠻公主》的吳振碩導演與吳漣序二度合作，導演透露當初選角的關鍵因素，竟因目睹女方在拍攝時，即便穿著古裝依舊瀟灑地抬著腿吃麵，讓他印象深刻，而男主角安宰賢原本在綜藝的表現就很吸睛，加上可愛形象的金瑟琪、具元等人的組合，令導演十分滿意。

劇中安宰賢飾演對外貌執著的高冷理事長李康宇，卻因童年的內心創傷造成腸躁症，不但有「屎蛋」的綽號，甚至還常拉在褲子上，不計形象的搞笑獲得導演好評，打趣地說：「這麼有趣的表演以後可能看不到了」安宰賢則謙虛的表示：「我會當作日後再也碰不到這麼好的喜劇，努力去做」。

《有瑕疵的人們》講述人們因對「偏見」而產生的各種有趣故事，吳漣序在戲裡詮釋一名對「花美男」過敏的熱血體育老師─朱瑞妍，因交往的對象都在整型成花美男後劈腿，讓她對於長相俊秀的男人相當反感，巧的是安宰賢扮演的「花美男」李康宇，竟是吳漣序童年玩伴，兩人在長大後重逢，同樣都有著對外表偏見的毛病，吵吵鬧鬧之中一起克服愛情裡的不完美，上演一段歡喜冤家的戀愛故事。《有瑕疵的人們》自28日起每周四五於愛奇藝台灣站首播。

(中時 )