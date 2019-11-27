各鄉鎮公所同步開設服務櫃檯，協助鄉親上網訂票。（縣府提供／李金生金門傳真）

各鄉鎮公所同步開設服務櫃檯，協助鄉親上網訂票。（縣府提供／李金生金門傳真）

2020年春節台金線機票今（27）日晚間開放訂位，縣府與各鄉鎮公所同步開設服務櫃檯，協助鄉親上網訂票。第2階段加班機將於12／17訂位，請鄉親多加注意。

縣府觀光處指出，明年春節管制期間（1月22日至2月2日）台金航線已於今天下午6時統一開放第1階段訂位作業，首波共有1490架次，提供13萬1064個座位數。縣府為服務鄉親上網訂位，特協調各鄉鎮公所同步於縣府1樓大廳及各鄉鎮公所開設服務櫃檯，協助鄉親訂票，共服務150人次，有效訂票304張。

縣府表示，這波開放訂位的座位數較2019年同期增加13.7％，各航空公司將持續進行清票作業，倘有清出機位將優先通知候補旅客購票，請鄉親特別注意。

另民航局也將針對訂位狀況規畫第2階段加班機運能，並於12月17日開放第2階段訂位，屆時仍將同步於縣府1樓大廳服務台、金城、金湖、金沙、金寧及烈嶼等5鄉鎮公所開設服務櫃檯，協助鄉親訂票。

同時，縣府也規畫於第2波加班機（12月17日）訂位時間結束後，透過網路、手機及本府1999縣民專線辦理「未訂妥機位鄉親人數調查」，以協調民航局及航空公司於春節前加開第3波加班機（縣府保障7成平均搭載率），務期讓鄉親順利返鄉過年。

(中時 )