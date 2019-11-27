總統蔡英文今天出席「全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動」，致詞時2度讚揚農委會主委陳吉仲，稱他是有史以來最強、最專業、最有同理心的主委。

農委會今天舉行表揚活動，頒發獎項給包括雜糧、花卉、養蜂、特作、蔬菜、果樹、稻作及水產養殖等領域在內的績優產銷班，總統蔡英文在致詞時提到，近年來透過政策推動，已達到讓農民生產成本少一點，競爭力多一點，收入保障多一些等具體目標。

蔡英文指出，政府透過肥料降價，農機具與漁船通訊費等補助讓農民生產成本降低，可以更有效率的生產；透過綠色環境給付、產銷履歷，搭配冷鏈物流，進而提升農業品質與競爭力，開拓國際市場。

今年台灣蜜棗、芭樂分別打通韓國與美國市場，蔡英文強調，這都是農委會和國貿局共同努力的成果，為保障農民收入，農委會也擴大農業保險、養殖漁業保險及農業職災保險，對於未來農民退休的生活照顧，更將規劃完整的退休制度，讓農民可全心投入於農業。

蔡英文也說，常在地方接到農漁牧業反映問題後，就馬上打電話給陳吉仲，若當下無法解決，主委第2天就會跑去現場了解，大讚陳吉仲具專業、同理心以及行動力，是她從政以來見過的最強主委。

(中時 )