連凱發文哀悼高以翔。（圖／翻攝自連凱andrew微博）

網友討論高以翔酬勞。（圖／翻攝自李淼在微博微博）

35歲男星高以翔今(27日)在寧波錄節目《追我吧》，因心源性猝死驟逝，曾和高以翔在代表作《遇見王瀝川》飾演兄弟的連凱，稍早難過發文問高以翔：「這麼拼幹什麼」，而網友討論高以翔如此拚命，上節目價碼約為多少？有網友說高以翔的價位大概是人民幣50萬（約217萬台幣），台灣人要扣二分之一，再加上跟公司拆帳，較好的情況可拿到58萬台幣左右。

連凱稍早在微博曬出今上午傳訊給高以翔的內容，他發訊問對方：「Hey bro..you OK?」，但對方再也看不到這條訊息，讓連凱悲從中來，曬出多張兩人過去劇照，問說：「我早上才留言給你的，但是沒有收到你的回覆。這麼拼幹什麼？上個節目而已！哥心裡空空的現在..」，並附上3個哭臉符號。

對於高以翔敬業敬到丟了性命，有網友好奇問：「有沒有人知道，藝人參加這些娛樂節目，錄一期能拿到多少錢？」，網友「柴火貴」回應：「大陸類似高以翔這樣的咖位，應該在50萬上下。但業內傳聞，台灣人酬勞為二分之一，香港人酬勞為三分之一。另外這個錢是需要和經紀公司、經紀人分成的。比較有話語權的藝人可以拿到一半。」

而「李淼在微博」網友更說，有些台灣藝人還聽說是買一送一，網友對此回應：「高家境很好，富二代來著可惜了」、「我還挺喜歡他的，就去世了」、「太傷心了」。

(中時電子報)